Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria avança sobre o Sul do Brasil espalhando nuvens carregadas que provocam ventania e muita chuva. Durante esta sexta-feira, as áreas de chuva da frente fria avançam mais sobre São Paulo e o estado fica sujeito a temporais.

No fim de semana, a presença da frente fria reforça as condições para chuva forte. A semana, que começou com tempo mais estável sobre a maioria dos municípios, termina com muita chuva e diminuição nas temperaturas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (25) será marcada por sol forte e calor. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva, mas ainda de forma isoladas. Máxima de 31º e mínima de 20º.

No sábado (26) a frente fria se aproxima mais do Sudeste. Em Atibaia, a previsão ainda aponta sol e calor no decorrer do dia. A chuva se concentra entre a tarde e a noite e pode vir com moderada a forte intensidade. Máxima de 30º e mínima de 20º.

No domingo (27), áreas de instabilidade ganham força sobre a região. O sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Há alerta para temporais. Máxima de 28º e mínima de 20º.

A segunda-feira (28) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 20º.

A previsão para a terça-feira (29), é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather