Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria avança pela costa do Sudeste nesta sexta-feira (3), intensificando o vento marítimo que espalha mais umidade pela região. Essa nebulosidade e o excesso de umidade ajudam a aumentar a sensação de frio entre hoje e amanhã.

No domingo, as nuvens diminuem e o sol aparece mais, mas o ar frio de origem polar que chega do Sul do Brasil não permite que as temperaturas subam muito.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (3) será de predomínio de céu nublado e noite com muitas nuvens. Máxima de 18º e mínima de 15º.

A previsão para o sábado (4) é de muitas nuvens e névoa ao amanhecer. À tarde o sol aparece, mas a temperatura não sobe muito. A noite deve ser de poucas nuvens. Máxima de 19º e mínima de 15º.

No domingo (5) o sol aparece entre nuvens, mas faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 20º e mínima de 12º.

A segunda-feira (6) deve ser de sol entre poucas nuvens. Máxima de 24º e mínima de 12º.

A previsão para a terça-feira (7) também é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather