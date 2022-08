Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

De acordo com o site Climatempo, o calor e a secura do ar devem dar uma trégua nos próximos dias, mas ainda não são esperados acumulados significativos para este fim de semana. Já no começo da próxima semana, há possibilidade de chuva e queda de temperatura. Confira!

Nesta sexta-feira (5), a passagem de uma frente fria pela costa paulista provoca aumento de nebulosidade. No entanto, o sol ainda aparece e a temperatura segue alta para os padrões desta época do ano. Máxima de 27º e mínima de 14º.

No sábado (6), o sol aparece entre muitas nuvens, mas a probabilidade de chuva ainda é baixa (inferior a 30%). A temperatura não deve subir tanto à tarde. Máxima de 23º e mínima de 14º.

A previsão para o domingo (7), é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 28º e mínima de 14º.

Na segunda-feira (8), a chegada de uma frente fria deixa o céu com muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora. Máxima de 21º e mínima de 19º.

Na terça-feira (9), a previsão é de tempo chuvoso o dia todo. Máxima de 20º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather