Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A semana começou com muitos destaques na previsão do tempo, por causa da formação de uma grande frente fria e um ciclone extratropical. Houve registro de chuva e ventos intensos. No entanto, a expectativa é que tudo isso enfraqueça no fim da semana, com o afastamento dos sistemas.

A forte massa de ar frio de origem polar que veio com esta frente fria se espalhou pela região de Atibaia e, nesta sexta-feira (12) e sábado (13), ainda será sentida. A presença desse ar frio reduz a umidade do ar e dificulta o crescimento de nuvens. Já o domingo (14) de dia dos pais deve ser mais tranquilo em relação às condições do tempo.

As madrugadas e manhãs continuam com temperaturas baixas, mas a sensação de calor retorna no período da tarde nos próximos dias. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (12), o ar frio de origem polar atua sobre a região. O sol aparece o dia todo sem nuvens no céu, mas a temperatura não sobe muito. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 18º e mínima de 11º.

No sábado (13) o sol também predomina e a temperatura sobe um pouco, mas a noite e madrugada ainda serão frias. Máxima de 24º e mínima de 10º.

No domingo (14) de dia dos pais a expectativa é de uma maior amplitude térmica. O dia começa frio, mas à tarde esquenta e a sensação será de calor. Com o por do sol, volta a fazer frio. Máxima de 27º e mínima de 11º.

A segunda-feira (15) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 28º e mínima de 13º.

A previsão para a terça-feira (16) também é de predomínio de sol e tempo seco. Máxima de 28º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather