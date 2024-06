Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre o Brasil vem causando uma forte subsidência do ar. A subsidência é um movimento natural do ar, de cima para baixo, característico dos sistemas de alta pressão atmosférica. Essa situação traz o ar seco de níveis mais altos para próximo da superfície e também inibe a formação e crescimento de nuvens.

Não há previsão de mudança no tempo no fim de semana, que será o último do outono. O sol e o ar seco predominam na região de Atibaia, com calor à tarde e madrugadas frias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (14) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima 26º e mínima de 12º.

No sábado (15), o sol aparece entre poucas nuvens e também não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Para o domingo (16), a expectativa é de tempo ensolarado, sem previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 14º.

O segunda-feira (17) deve ser de sol com algumas nuvens, sem chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A expectativa para a terça-feira (18) é de predomínio de sol. Máxima de 27º e mínima de 14º.