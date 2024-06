Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma grande e intensa frente fria, associada a um ciclone extratropical e acompanhada por uma forte massa de ar frio, de origem polar, avança do Sul para o Sudeste neste último fim de semana de junho, e muda as condições de tempo em Atibaia, a partir deste sábado (29).

O amanhecer de sábado ainda vai ser marcado por sol e a temperatura sobe de maneira rápida, porém, com o deslocamento da frente fria, a nebulosidade aumenta bastante já do meio para o final da tarde.

Essa frente fria, que deve ser a mais forte do ano, até o momento, vai seguir avançando pelo país e, juntamente com a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera, favorece o transporte de mais umidade para a região no domingo (30). O dia deve ser mais encoberto e com condição de garoa em vários momentos.

O frio ganha força com o avanço do ar frio de origem polar. Há condições para recordes, tanto de menor temperatura mínima, quanto de menor temperatura máxima, no domingo (30) e na segunda-feira (1º).

Esta sexta-feira (28) será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Para o sábado (29), a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 26º e mínima de 14º.

O domingo (30) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora. Atenção para queda acentuada na temperatura. Máxima de 15º e mínima de 12º.

A previsão para a segunda-feira (1º) é de céu nublado. Pode chover a qualquer hora. Máxima de 16º e mínima de 11º.

Para a terça-feira (2), a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 13º.