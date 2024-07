Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma grande massa de ar polar ainda está espalhada pela costa do Sudeste e joga o vento frio e úmido para a região que inclui Atibaia. A expectativa para o fim de semana é de céu aberto e sem chuva, com temperaturas amenas à tarde e frio de madrugada e ao amanhecer. O excesso de umidade e a baixa temperatura facilitam a formação de nevoeiro no começo da manhã de sábado (20).

Após um início de inverno característico, com duas ondas de frio em sequência, o tempo volta a mudar a partir de segunda-feira (22). Uma nova massa de ar quente associada a um sistema de alta pressão, que se estabelece em médios níveis da atmosfera, intensifica a circulação do ar de cima para baixo. Esse movimento favorece o aumento das temperaturas e impede a formação de grandes nuvens de chuva, além de bloquear o avanço das frentes frias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (19) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 24º e mínima de 11º.

O sábado (20) deve ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Máxima de 23º e mínima de 9º.

A previsão para o domingo (21) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 25º e mínima de 10º.

Para a segunda-feira (22), a expectativa é de sol entre poucas nuvens e temperatura em elevação. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 11º.

A terça-feira (23) também deve ser de predomínio de sol, sem previsão de chuva Máxima de 26º e mínima de 12º.