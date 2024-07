Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O tempo seco e a grande amplitude térmica que marcaram esta semana em Atibaia continuam neste último fim de semana do mês de julho.

A chegada de uma nova frente fria na próxima terça-feira (30) deve trazer chuva e queda de temperatura. Até lá, segue o alerta para a baixa umidade do ar.

Nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28), as tardes serão quentes e as manhãs e madrugadas frias, com possibilidade de nevoeiro ao amanhecer.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (26) será de sol o dia todo, com algumas nuvens altas. Noite de tempo aberto, sem chuva. Máxima de 26º e mínima de 11º.

O sábado (27) também deve ser de sol e poucas nuvens, ainda sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A previsão para o domingo (28) é de tempo ensolarado a parcialmente nublado. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Na segunda-feira (28), a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nebulosidade, mas ainda não deve chover. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Na terça-feira (29), a chegada de uma frente fria provoca mudanças no tempo. A previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva e queda de temperatura. Máxima de 17º e mínima de 12º.