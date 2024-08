Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A forte frente fria que avança sobre o Brasil vai trazer um ar frio de origem polar mais forte para a região de Atibaia. Nesta sexta-feira (9) são esperadas rajadas de vento e pancadas de chuva. As temperaturas devem cair significativamente.

Com o ingresso do ar mais frio, o tempo volta a ficar aberto no sábado (10), quando as temperaturas devem cair ainda mais, especialmente na madrugada e no começo da manhã.

Essa massa de ar polar vai persistir ainda nos próximos dias e deve manter as temperaturas mínimas abaixo de 10 °C até o começo da próxima semana. Mesmo com a presença do sol, as tardes vão seguir frias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (9) será de céu nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Máxima de 21º e mínima de 11º.

Para o sábado (10), a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Máxima de 15º e mínima de 9º.

O domingo (11) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 21º e mínima de 5º.

Na segunda-feira (12) o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 21º e mínima de 6º.

A expectativa para a terça-feira (13) é de sol com algumas nuvens, sem chuva. Máxima de 16º e mínima de 6º.