Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma nova e forte massa de ar quente está se estabilizando na região central do país, favorecendo a elevação das temperaturas em várias regiões do Brasil, incluindo Atibaia.

A semana encerra marcada por temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. O sol deve prevalecer, com predomínio da sensação de calor. A umidade relativa do ar deve entrar em níveis de atenção, podendo chegar abaixo dos 21% durante as horas mais quentes.

A onda de calor começa oficialmente no domingo (18), e a próxima semana será muito quente também em todo o estado paulista. Além do calor, os paulistas vão continuar sentindo o incômodo do ar muito seco. Não há previsão de chuva pelo menos até o fim da próxima semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (16) será de predomínio de sol, com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 30º e mínima de 14º.

O sábado (17) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 31º e mínima de 13º.

Para o domingo (18), a expectativa também é céu aberto, sem nuvens. Máxima de 32º e mínima de 14º.

Na segunda-feira (19) o sol predomina e não há expectativa de chuva. Faz calor à tarde. Máxima de 31º e mínima de 15º.

A terça-feira (20) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 31º e mínima de 14º.