Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O ar seco e quente ainda atua sobre a região de Atibaia nesta sexta-feira (23), mas uma frente fria avança forte do Sul para o Sudeste, e causa grandes mudanças no tempo nos próximos dias.

Durante o fim de semana, são esperadas pancadas de chuva a partir do sábado (24) à noite. O domingo (25) também deve ser chuvoso.

Seguido dessa frente fria, o ar frio de origem polar avança e também provoca queda significativa de temperatura. A próxima semana começa com clima mais ameno.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (23), será de de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima de 33º e mínima de 14º.

O sábado (24) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite nublada com possibilidade de garoa. Máxima de 30º e mínima de 13º.

No domingo (25), com o avanço da frente fria, o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora. A temperatura cai. Máxima de 18º e mínima de 11º.

A segunda-feira (26) deve ser de de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 17º e mínima de 7º.

Para a terça-feira (27), a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 22º e mínima de 7º.