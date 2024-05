Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A recente passagem de uma frente fria provocou um pouco de chuva e trouxe ar frio para a região de Atibaia no meio desta semana. Desde ontem à tarde, o calor voltou em todas as áreas do estado de São Paulo.

Segundo o site Climatempo, o sol e o calor continuam nesta sexta-feira (17). No sábado (18), a partir da tarde, podemos esperar um aumento de nuvens, alguns períodos de céu nublado. Já no domingo (19), as instabilidades deixadas pelo deslocamento de uma frente fria fazem o dia amanhecer encoberto e há chance de chuva. As temperaturas voltam a ficar amenas e na segunda-feira (20) o padrão é parecido.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (17) é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima 31º e mínima de 16º.

O sábado (18) deve ser de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Para o domingo (19), a previsão é de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A segunda-feira (20) deve ser de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 28º e mínima de 17º.

Na terça-feira (21), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 16.