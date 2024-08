Confira a previsão do tempo para o primeiro fim de semana de agosto em Atibaia

O afastamento da massa de ar frio das regiões Sul e Sudeste do Brasil provoca uma mudança na direção dos ventos, que passam a soprar da faixa Norte do país. Esses ventos, naturalmente mais quentes devido à grande extensão territorial do Brasil e ao aporte de calor da faixa central, favorecem a elevação gradual das temperaturas nos próximos dias na região de Atibaia.

Além das temperaturas elevadas, a chuva não deve aparecer e o tempo seco predominará.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (2) será de sol e poucas nuvens, com temperaturas em elevação. Não há expectativa de chuva. Máxima de 28º e mínima de 13º.

O sábado (3) também deve ser de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 14º.

A previsão para o domingo (4) é de predomínio de sol durante o dia e noite com poucas nuvens. Máxima de 29º e mínima de 14º.

Na segunda-feira (5), o sol aparece entre poucas nuvens, Faz calor à tarde e não chove. Máxima de 30º e mínima de 14º.

A terça-feira (6) deve ser de sol com algumas nuvens, sem chuva. Máxima de 30º e mínima de 15º.