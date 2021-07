Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O tempo seco e dominante ganha espaço durante o inverno, céu azul, quase sem nebulosidade e sem chuva. Nesta semana, as temperaturas subiram e as tardes ficaram mais agradáveis. A umidade relativa do ar entra em estado de alerta nas horas mais quentes do dia.

O dia mais quente será na quinta-feira (15), esta é uma situação conhecida como pré-frontal, pois muda o padrão dos ventos na atmosfera quando se aproxima uma frente fria, ou seja, intensificando os ventos do quadrante norte, que aumentam o calor. Já na sexta-feira (16), uma frente fria chega à região e muda o padrão de ventos, aumentando a nebulosidade.

O fim de semana e o começo da próxima semana serão marcados por temperaturas baixas, principalmente pela manhã e a sensação de frio volta predominar.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (14), o ar seco predomina. O sol brilha forte e, à tarde, a temperatura sobe. Máxima de 25º e mínima de 13º.

Na quinta-feira (15), uma situação conhecida como pré-frontal muda o padrão dos ventos na atmosfera, aumentando o calor. Ainda não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Na sexta-feira (16), a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nebulosidade sobre a região, mas ainda não há previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 14º. Máxima de 24º e mínima de 12º.

No sábado (17), o sol aparece entre nuvens, mas a probabilidade de chuva é baixa (inferior a 30%). Máxima de 25º e mínima de 13º.

No domingo (18), a chegada da frente fria deixa o céu com muitas nuvens e a temperatura cai. Máxima de 18º e mínima de 10º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather