Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou bem gelada, com geada em algumas áreas e temperaturas abaixo dos 10°C.

O centro da massa de ar frio, que é a região mais fria do sistema, começa a se deslocar para o oceano nesta quarta-feira (21), mas ainda estará bastante próximo do continente, o que mantém o ar frio sobre o Sul e Sudeste.

A tendência é de aquecimento nos próximos dias, com tardes cada vez mais agradáveis. As madrugadas também vão ficar menos geladas, mas até o fim de semana as temperaturas ficam em torno do 10°C ao amanhecer.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (21), o amanhecer ainda foi frio. O sol aparece entre nuvens e, à tarde, a temperatura sobe, gerando a sensação de um pouco mais de calor. Máxima de 23º e mínima de 6º.

Na quinta-feira (22), ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer, mas um pouco menos que nos últimos dias. O sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 22º e mínima de 8º.

Na sexta-feira (23), a massa de ar polar perde força, mas o dia ainda será marcado por grande amplitude térmica. Máxima de 24º e mínima de 9º.

No sábado (24), o sol predomina e o tempo fica seco. Ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer, mas a temperatura sobe um pouco à tarde. Máxima de 25º e mínima de 11º.

O domingo (25), também será de predomínio de sol e temperaturas em elevação. Máxima de 26º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeatherNesta quarta-feira (21), o amanhecer ainda foi frio