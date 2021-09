Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Os próximos dias serão marcados pelo retorno do ar seco na região, que deve ter uma semana sem chuva. Os dias serão ensolarados com temperaturas em elevação e madrugadas ainda com sensação de frio. Os índices de umidade do ar entram em declínio principalmente a partir de quinta-feira.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (1) o sol predomina e não há expectativa de chuva. No entanto, a circulação de ventos ainda não permite que a temperatura suba muito. Máxima de 23º e mínima de 12º.

Na quinta-feira (2) o ar seco atua sobre a região. O sol predomina e não há previsão de chuva. Ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 26º e mínima de 11º.

Na sexta-feira (3) o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas entram em elevação. Não há condições para a formação de nuvens de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

A previsão para o sábado (4) é de sol entre poucas nuvens e temperatura em elevação. Máxima de 28º e mínima de 16º.

O domingo (3) também deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather