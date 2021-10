Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma frente fria se afasta no mar, na altura do litoral do Espírito Santo, mas ajuda a formar nuvens de chuva sobre várias áreas da Região Sudeste.

O ar úmido e quente forma nuvens carregadas sobre a região que inclui Atibaia. Além disso, outra frente fria chega ao Sul do Brasil nesta quarta-feira e avança sobre o Sudeste nos próximos dias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (6), o sol predomina pela manhã. À tarde, a umidade disponível na atmosfera e o calor provocam aumento de nebulosidade e podem ocorrer pancadas de chuva com raios. Máxima de 29º e mínima de 14º.

A quinta-feira (7), deve ser de muitas nuvens durante o dia, com algumas aberturas de sol e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (8), as condições para chuva aumentam. Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e áreas de instabilidade no alto da atmosfera, favorecem a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, a qualquer hora do dia. Máxima de 19º e mínima de 14º.

A previsão para o sábado (9) é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 21º e mínima de 12º.

O domingo (10) também deve ser de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather