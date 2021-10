Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Depois de cinco um feriado prolongado marcado por muita chuva sobre a região, os modelos meteorológicos apontam uma trégua rápida nas precipitações nas próximas 24 horas.

A umidade relativa do ar entra em declínio nas horas mais quentes. Apesar disso, no fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, mas não há previsão de chuvas significativas, pelo menos até sexta-feira (15).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (13), o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 13º.

A quinta-feira (14), deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. A temperatura sobe um pouco e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, porém, de forma mais isolada e sem grandes volumes.

Na sexta-feira (15), o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora, com moderada a forte intensidade. Máxima de 26º e mínima de 21º.

Na sábado (15), a tendência é sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 16º.

O domingo (16) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol, mas as chances de chuva forte diminuem. Máxima de 20º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather