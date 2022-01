Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Áreas de instabilidade crescem sobre todo o Brasil por causa da grande disponibilidade de ar úmido e a circulação do vento adequada, As nuvens carregadas se formam em quase todos os estados brasileiros nesta quarta-feira. Uma frente fria chega ao litoral de São Paulo e vai ajudar a intensificar as áreas de instabilidade.

(Imagem Ilustrativa: Kranich17 por Pixabay)

Esta quarta-feira (5) será mais um dia de tempo muito instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva com raios e poucos períodos com sol. Há alerta para temporais. Máxima de 25º e mínima de 20º.

A quinta-feira (6), deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 19º.

Para a sexta-feira (7), as condições não mudam muito. O tempo segue instável, com céu nublado, poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 18º.

O sábado (8) terá sol entre muitas nuvens pela manhã. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 25º e mínima de 18º.

A previsão para o domingo (9) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 24º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather