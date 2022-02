Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A Zona de Convergência do Atlântico Sul, responsável pelo grande volume de chuva que caiu sobre São Paulo no último fim de semana de janeiro de 2022, tecnicamente já se desconfigurou. Porém, o ar ainda está muito úmido sobre o estado de São Paulo e a temperatura volta a se elevar com o aumento do número de horas de sol.

O maior aquecimento do ar facilita a formação das grandes nuvens que podem provocar temporais. A chuva forte já não ocorre de forma generalizada, como no fim de semana, mas ainda deixa praticamente todo o estado em alerta.

Com o solo já está encharcado, mesmo uma chuva moderada pode ocasionar novos deslizamentos. Os córregos e rios estão cheios e estas fortes pancadas de chuva, mesmo em pequenas áreas, podem agravar a situação.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (2), o ar muito úmido e a temperatura em elevação facilitam a formação de grandes nuvens de chuva. O dia deve ser de períodos de céu nublado intercalados com aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A previsão para a quinta-feira (3) é de sol entre nuvens. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Na sexta-feira (4) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 18º.

O sábado (5) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.

No domingo (6), ocorrem períodos de sol sempre entre muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather