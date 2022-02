Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Vários sistemas meteorológicos vão influenciar a Região Sudeste nos próximos dias. O volume de chuva esperado deve ser elevado e com alto potencial para provocar transtornos. Uma frente fria segue avançando pela costa da região e este sistema ajuda organizar um grande corredor de umidade que vai provocar chuva do Sudeste ao Norte do país nos próximos dias.

Nesta segunda-feira (7), a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa de São Paulo e o avanço de uma nova frente fria deixam o tempo carregado no estado. O dia segue bastante instável, com vários períodos de chuva e o céu fica encoberto na maior parte do dia. Por causa dos ventos frios que acompanham a frente fria, hoje as temperaturas já não sobem tanto quanto nos últimos dias. Máxima de 24º e mínima de 19º.

A terça-feira (8) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Os ventos e as nuvens não deixam a temperatura subir muito. Máxima de 23º e mínima de 16º.

Na quarta-feira (9), as áreas de instabilidade ainda deixam o céu com muitas nuvens. Podem ocorrer algumas aberturas de sol, mas há previsão de chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 16º.

A quinta-feira (10) deve ser de céu nublado, com algumas aberturas de sol e possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 23º e mínima de 16º.

A previsão para a sexta-feira (11) é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather