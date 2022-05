Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O estado de São Paulo continua sob influência da massa de ar seco, que impede a formação de nuvens carregadas. As madrugadas e manhãs ainda serão frias na região que inclui Atibaia, mas, com a presença gradativa do sol, as temperaturas sobem no período da tarde.

O tempo firme e seco persiste até o sábado (28) em todo o estado de São Paulo. Atenção aos baixos índices de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo de 30%.

O tempo muda a partir do domingo (29). A frente fria que atua no Sul do Brasil avança em direção ao Sudeste e canaliza umidade sobre grande parte do estado.

A próxima semana começa mais úmida e com temperaturas mais baixas. Há previsão de chuva forte entre a terça (31) e a quarta-feira, 1 de junho.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (25) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 23º e mínima de 12º.

A previsão para a quinta-feira (26) é de sol entre poucas nuvens e baixa umidade do ar. Máxima de 24º e mínima de 12º.

A sexta-feira (27) também deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 24º e mínima de 12º.

No sábado (28) o predomínio ainda é de sol e tempo seco, sem previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 13º.

A domingo (29) deve ser de predomínio de sol pela manhã. À trade a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather