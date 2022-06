Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma frente fria começou a atuar na região na última segunda-feira (30) e resultou no retorno da chuva no leste do estado de São Paulo, região que inclui Atibaia.

Nos próximos dias, as condições para chuva diminuem, mas ainda podem ocorrer precipitações até sexta-feira (3).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (1), primeiro dia do mês, começou com muitas nuvens e temporal. À tarde, a nebulosidade deve diminuir, mas ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (2) o sol volta a predominar e não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Na sexta-feira (3), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Pode chover fraco a qualquer hora. Máxima de 20º e mínima de 16º.

O sábado (4) deve ser de sol entre muitas nuvens. Máxima de 20º e mínima de 16º.

A previsão para o domingo (5) é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 22º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather