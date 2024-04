Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A formação de uma nova frente fria deve provocar mudanças no tempo em Atibaia nos próximos dias. Entre a quinta (11) e a sexta-feira (12), a frente fria chega à altura do litoral sul de São Paulo, trazendo mais umidade e a condição de chuva aumenta no final desta semana. A entrada do ar frio na retaguarda do sistema, também vai provocar diminuição nas temperaturas.

Nesta quarta-feira (10), um sistema pré-frontal, que consiste no ar quente que antecede o início da frente fria, atua sobre a região impedindo a formação de nuvens carregadas. A quinta-feira (11) também deve ser de sol e algumas nuvens, com pequena chance de chuva, ou pancadas de chuva isoladas.

Na sexta-feira (12) há possibilidade de chuva mais forte, por conta da atuação da frente fria no estado de São Paulo. No sábado (13), a brisa marítima traz o ar frio para a região provocando queda de temperatura.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta quarta-feira (10) é de sol com algumas nuvens e calor à tarde. Não deve chover. Máxima 30º e mínima de 17º.

A quinta-feira (11) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A expectativa para a sexta-feira (12) é de sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A previsão para o sábado (13) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.

O domingo (14) deve ser de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 19º.