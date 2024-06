Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Os próximos dias seguem com tardes secas e quentes e madrugadas frias em Atibaia. A grande massa de ar seco mantém o tempo estável e ensolarado, pelo menos até a próxima segunda-feira (24), com baixos índices de umidade do ar.

Os primeiros dia do inverno 2024, que tem início às 17h51 do dia 20 de junho, será marcado por grande amplitude térmica. O ar seco favorece forte perda radioativa durante as madrugadas, e por isso elas tendem a ser mais frias, mas as tardes ainda serão moderadamente quentes

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (19) o sol predomina e o tempo segue seco, sem previsão de chuva. Máxima 27º e mínima de 11º.

Para a quinta-feira (20), a previsão é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 12º.

A sexta-feira (21), primeiro dia do inverno 2024, deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 13º.

A previsão para o sábado (22) é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A expectativa para o domingo (23) é de sol com algumas nuvens, sem chuva. Máxima de 28º e mínima de 14º.