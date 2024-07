Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com temperaturas amenas em Atibaia. Nos próximos dias, o ar frio de origem polar perde força, o que abre margem para o sol predominar durante as tardes, contribuindo para uma elevação gradual da temperatura. No entanto, as noites, madrugadas e o início das manhãs continuarão com temperaturas baixas, o que é normal para esta época do ano. Não há previsão de chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (17) será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 13º.

Na quinta-feira (18) o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 14º.

A sexta-feira (19) deve ter névoa amanhecer. À tarde o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva. Máxima de 23º e mínima de 12º.

Para o sábado (20), a previsão é de sol e poucas nuvens. Não chove. Máxima de 23º e mínima de 11º.

O domingo (21) começa com muitas nuvens. À tarde a nebulosidade diminui e não há previsão de chuva Máxima de 24º e mínima de 12º.