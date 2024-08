Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Após um começo de semana com muito calor, uma forte frente fria avança em direção ao Sudeste na quinta-feira (8). Com o deslocamento do sistema, o tempo muda em todo o estado de São Paulo no fim de semana.

Os ventos aumentam amanhã (8), e são previstas rajadas em torno de 51 a 70 km/h entre capital e o litoral. Antes da chuva, as temperaturas ainda sobem e teremos uma manhã e um começo de tarde de quinta bem ensolarados.

Conforme o sistema se aproxima, a quantidade de nuvens aumenta e à noite pode garoar. A semana vai terminar com tempo fechado e chuvoso na sexta-feira (9), conforme o sistema se afasta.



A condição de chuva diminui no fim de semana, mas com a entrada do ar polar, as mínimas ficam bem baixas. As tardes voltam a ficar mais ensolaradas, mas a sensação de frio continua, tanto no sábado (10) quanto no domingo (11).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (7) será de sol com algumas nuvens durante o dia, sem expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 14º.

Para a quinta-feira (8), a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 30º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (9), a chegada de uma frente fria provoca mudança no tempo. A previsão é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Máxima de 22º e mínima de 11º.

O sábado (10) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 18º e mínima de 6º.

No domingo (11) o céu fica com poucas nuvens e não chove. Máxima de 22º e mínima de 5º.