Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A massa de ar frio de origem polar que chegou ao Brasil esta semana deixou as temperaturas baixas em Atibaia nos últimos dias.

Depois desse período de frio intenso, uma nova e forte massa de ar quente está se estabilizando na região central do país, favorecendo a elevação das temperaturas e criando um cenário de verdadeira “gangorra” térmica.

As temperaturas sobem de forma gradual a partir desta quarta-feira (14). O ar quente e seco ganha mais força no sábado (17), já com temperaturas mais altas. A onda de calor começará oficialmente no domingo (18), e deve durar pelo menos até o dia 22/08.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (14) será de predomínio de sol, com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 25º e mínima de 6º.

A quinta-feira (15) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 28º e mínima de 10º.

Para a sexta-feira (16), a expectativa também é céu aberto, sem nuvens. Máxima de 30º e mínima de 13º.

No sábado (17) o sol predomina e não há expectativa de chuva. Faz calor à tarde. Máxima de 32º e mínima de 13º.

O domingo (18) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 32º e mínima de 15º.