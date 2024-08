Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A forte massa de ar quente e seco que atua sobre a região central do país mantém as temperaturas altas em Atibaia até a próxima sexta-feira (23).

No sábado (24), a expectativa é que uma frente fria chegue à região, trazendo chuva e alívio para a secura do ar. Uma massa de ar polar que acompanha essa frente fria deve provocar queda acentuada nas temperaturas no fim de semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (21), será de predomínio de sol e tempo seco. Faz calor à tarde e não chove. Máxima de 31º e mínima de 15º.

A quinta-feira (22) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 32º e mínima de 16º.

A previsão para a sexta-feira (23) é de sol com algumas nuvens, mas ainda não deve chover. Máxima de 33º e mínima de 14º.

Para o sábado (24), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 27º e mínima de 14º.

No domingo (25), a chegada de uma frente fria promete uma virada no tempo. A expectativa é de céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 16º e mínima de 12º.