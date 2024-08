Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com um frio intenso, resultado da passagem de uma forte massa de ar polar. Essa massa de ar frio, a quarta do inverno e a segunda mais abrangente do mês de agosto, trouxe temperaturas baixas para a região.

O ar frio polar intenso começa a se afastar do Brasil nesta quarta-feira (28), facilitando a elevação da temperatura. Porém, as madrugadas ainda são frias pelo menos até o fim de semana em Atibaia.

A expectativa para os próximos dias é de tardes quentes e manhãs mais amenas. Com o calor e a ausência de chuva, a umidade do ar deve voltar a ficar baixa.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (28), será de sol com algumas nuvens. Noite com poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 24º e mínima de 7º.

A quinta-feira (29) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 28º e mínima de 11º.

Na sexta-feira (30) o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 30º e mínima de 12º.

O sábado (31) deve ser de predomínio de sol e calor à tarde. Não chove. Máxima de 30º e mínima de 14º.

Para o domingo (1º), a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 31º e mínima de 14º.