Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O ar seco que predomina sobre a região de Atibaia nesta sexta-feira (26) e no fim de semana. A previsão é de muito sol e calor no estado de São Paulo. As temperaturas ficam acima do normal para esta época do ano e podem ultrapassar os 30°C. Não há expectativa de chuva e a pouca umidade no ar será destaque.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) é de sol e poucas nuvens. Não chove. Máxima 31º e mínima de 18º.

O sábado (27) também promete ser de predomínio de sol e calor, sem condições para a formação de nuvens de chuva. Máxima de 32º e mínima de 19º.

A expectativa para o domingo (28) ainda é de sol e algumas nuvens. Faz calor e não há previsão de chuva. Máxima de 32º e mínima de 19º.

A segunda-feira (29) deve ser de sol com aumento de nuvens à tarde, mas ainda não há previsão de chuva. Máxima de 31º e mínima de 18º.

A terça-feira (30) deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 32º e mínima de 17º.