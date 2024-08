Cozinha Sustentável abre inscrições para as oficinas 3 e 4 em Atibaia

A Atibaia Saneamento, uma das 16 operações Iguá, promove neste mês novas oficinas do projeto Cozinha Sustentável, uma oportunidade de aprendizado para os munícipes sobre empreendedorismo e gastronomia.

Segundo dados do IBGE, 30% da produção alimentícia brasileira é desperdiçada e, nesse cenário, a Atibaia Saneamento desenvolveu a ação, que visa o máximo aproveitamento dos alimentos aliado a um olhar empreendedor sobre as receitas ensinadas pela chef Elaine Barcellos, que possui muita experiência em capacitação de times.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“Quando criamos o projeto, pensamos em formas de melhorar a vida da população que atendemos em Atibaia e os resultados nos surpreendem positivamente a cada oficina. Com menos desperdício no preparo das refeições, temos redução dos resíduos orgânicos jogados no sistema de esgoto, melhorando o saneamento básico na cidade”, comenta Mateus Banaco, diretor-geral da Atibaia Saneamento. “Com o sucesso das primeiras oficinas deste ano, estamos animados para as próximas”, complementa.

As aulas ocorrerão no dia 27 de agosto e as inscrições devem ser feitas até 4 dias antes da oficina, presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva na Rua Gonçalves Dias, 265 – Jardim Cerejeiras ou pelo WhatsApp (11) 97443-8930. A terceira oficina, às 9h, será sobre cupcakes e depois, às 13h, de bolos de pote, todas com duração média de 1h30.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento