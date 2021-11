Curso gratuito sobre Vitrines e Exposição de Produtos está com inscrições abertas

A Prefeitura de Atibaia e o Sebrae vão promover neste mês, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), um curso sobre Vitrines e Exposição de Produtos, em mais uma ação para impulsionar as vendas do comércio da cidade neste Natal.

O curso vai ocorrer nos dias 9 e 11 de novembro, das 9h às 13h, na ACIA (Rua José Pires, 239). As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (8) pelo WhatsApp 11 2475-6615.

(Imagem Ilustrativa: Pexels / Pixabay)

A vitrine é o primeiro canal de contato que o cliente tem com a loja. Um espaço bem aproveitado pode gerar o primeiro impulso para a compra, por isso, este é um aspecto que deve ser considerado importante para o varejista.

No final de outubro, a Prefeitura de Atibaia, em parceria com o Sebrae e a ACIA, trouxeram para a cidade o curso do Senac de Visual Merchandising, para orientar os empresários sobre a importância do visual merchandising como estratégia para ambientar seu estabelecimento comercial, dispondo mobiliários e equipamentos de forma estratégica, visando exposição dos produtos para aumentar as vendas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia