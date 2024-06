Decreto define regras para locais de comemoração dos 359 anos de Atibaia

Atibaia comemora 359 anos no dia 24 de junho, mas a festa de aniversário começa já na próxima quinta-feira (20), com shows que acontecem no Centro de Convenções e Eventos – no palco principal e na Tenda Solidária do Fundo Social, e na Praça da Matriz. Buscando garantir a segurança das festividades, a Prefeitura publicou decreto que define regras para os locais de comemoração, incluindo o tradicional desfile cívico realizado no dia de aniversário da cidade, na Avenida da Saudade.

Arena do Centro de Convenções (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Bebidas alcoólicas, recipientes de vidro e equipamentos de som

O decreto nº 10.944, de 11 de junho de 2024, proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos locais de comemoração dos festejos de aniversário, mas quentão, vinho quente, choconhaque, chopp e cerveja estão liberados. Não será permitido vender ou consumir bebidas em recipientes de vidro e os equipamentos de som de qualquer espécie, fixos ou móveis, também não poderão ser utilizados nas vias públicas onde acontecem os eventos da festa de 359 anos.

Comércio ambulante

O decreto proíbe ainda o comércio ambulante na Avenida da Saudade durante o desfile cívico no dia 24 de junho, das 7h às 15h. A proibição abrange a venda ambulante de quaisquer tipos de produtos nas vias públicas e locais de comemoração, também valendo para o Centro de Convenções e Eventos, da 0h do dia 20 até as 23h59 do dia 24 de junho.

Isopores e caixas térmicas

Ainda segundo o decreto, o acesso ao Centro de Convenções será controlado, sendo permitida a entrada com isopores ou coolers, mas as caixas térmicas devem estar vazias: bebidas e gelo devem ser levados separadamente para facilitar a revista. Contando com a compreensão e colaboração da população, a Prefeitura esclarece que as restrições estabelecidas buscam beneficiar a coletividade, possibilitando diversão com segurança a todos que desejarem participar das homenagens aos 359 anos de Atibaia.

Programação 2024

Todos estão convidados para a grande festa de comemoração dos mais de três séculos e meio de história da estância climática conhecida pela beleza de suas riquezas naturais, boa gastronomia e clima agradável. Serão cinco dias de festa, de quinta (20) a segunda (24), com uma programação que promete ser memorável, repleta de atrações para todos os gostos.

Palco principal

No palco principal do Centro de Convenções, a cantora gospel Cassiane abre a programação no dia 20 de junho, às 20h. A festa continua com o pagode de Ferrugem na sexta-feira (21), Ana Carolina interpretando Cássia Eller no sábado (22) e o sertanejo Michel Teló no domingo (23), todos às 21h. No dia do aniversário da cidade, o show da banda Os Paralamas do Sucesso acontece às 20h.

Tenda Solidária e Praça da Matriz

No palco da Praça da Matriz, a programação conta com Sweet Memory na sexta (21), Camila Mendes no sábado (22), RedFox no domingo (23) e Zé da Gente na segunda-feira (24), sempre às 20h. Na Tenda Solidária do Fundo Social, às 19h30, já estão confirmadas as apresentações da Banda São João do Carneirinho no dia 21, Noiz Nu Forró (dia 22) e Elas Forrozeando (dia 23).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia