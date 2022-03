Defesa Civil alerta para fortes chuvas e instabilidades até segunda-feira (21)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para a elevada sensação de calor em todo o território paulista neste sábado (19). No decorrer do dia, a soma do clima abafado com a umidade criará condições para fortes chuvas. A previsão de clima chuvoso segue até segunda-feira (21), com instabilidades geradas por uma frente fria, que provocará chuvas fortes e contínuas, seguidas de raios, ventos e granizo na região de Campinas.

(Imagem Ilustrativa: FelixMittermeier por Pixabay)

Segundo o aviso da Defesa Civil do Estado, como há previsão para acumulados de 72 horas elevados (75mm), aliado ao fato do solo já encontrar-se saturado, vale ressaltar a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis, onde há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

A Defesa Civil de Atibaia, responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia