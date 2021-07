Defesa Civil alerta para frio intenso e risco de geada nos próximos dias

O avanço de massas de ar polar pelo estado de São Paulo deve provocar frio intenso em todo o território paulista, com possibilidade de ventos fortes e geada, alerta a Defesa Civil de Atibaia. De acordo com o divulgado pelo Centro Estadual de Meteorologia, a onda de frio deve ser a mais intensa deste ano e a previsão é de que Atibaia registre a madrugada mais fria de 2021 na sexta-feira (30), quando a mínima esperada é de 2°C.

Defesa Civil alerta para baixas temperaturas e possibilidade de geada (Imagem Ilustrativa: NickyPe / Pixabay)

A onda de frio intenso começa com uma massa de ar polar que passa sobre o estado de São Paulo na noite desta terça-feira (27), provocando pancadas de chuva e diminuindo as temperaturas a partir de quarta (28). De acordo com os serviços meteorológicos, há condições para fortes rajadas de vento, que podem chegar a 60 km/h, e a temperatura em Atibaia deve ficar entre 18°C e 9°C na quarta (28), caindo para 17°C (máxima) e 5°C (mínima) na quinta, dia 29.

Entre quinta-feira (29) e domingo (1º), a chegada de uma nova massa de ar polar deve diminuir ainda mais as temperaturas e os modelos meteorológicos indicam que o pico do frio ocorrerá entre a noite do dia 29 e a madrugada do dia 30, com risco de formação de geadas. Sexta-feira (30) deve ser o dia mais frio da semana, com mínima esperada de 2°C e máxima de 18°C. No último dia de julho, a temperatura começa a subir um pouco e os termômetros devem oscilar em torno dos 7°C durante a madrugada, chegando a 21°C durante o dia.

Neste período frio, a Defesa Civil de Atibaia recomenda precaução especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Além disso, sugere algumas medidas para enfrentar as baixas temperaturas: mantenha-se bem agasalhado e não fique muito tempo exposto a um ambiente frio; procure manter-se hidratado, mesmo se sentir menos sede, para evitar ressecamento de pele e lábios por causa do ar frio; evite banhos prolongados ou com água muito quente, que provocam ressecamento da pele; mantenha ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias e alérgenos no ambiente.

Caso se depare com pessoas em situação de rua, ajude entrando em contato as equipes de abordagem social pelo telefone: (11) 4415-2274 (atendimento 24 horas).

print

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia