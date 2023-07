Defesa Civil alerta para queda significativa de temperatura entre quinta (13) e domingo (16)

A Defesa Civil de Atibaia alerta para a possibilidade de queda significativa de temperatura entre quinta-feira (13) e domingo (16), com previsão de mínimas de 8ºC, sensação térmica de 7ºC, na região. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, as temperaturas caem em todas as regiões de São Paulo em razão da formação de uma frente fria associada ao ciclone extratropical que passa pelo Sul do país nos próximos dias, combinada a uma forte massa de ar frio de origem polar que vem em seguida.

As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o que demanda especial atenção a pessoas mais vulneráveis como idosos, crianças e aquelas em situação de rua.

(Imagem Ilustrativa de Cole Patrick por Unsplash)

Nestes períodos mais frios, a Prefeitura intensifica o serviço de abordagem social, que oferece acolhimento para pessoas em situação de rua, mas vale destacar que qualquer pessoa pode acionar a ajuda, basta entrar em contato com as equipes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social pelos telefones (11) 4415-2274 ou (11) 4411-8087 (atendimento 24 horas).

Outras recomendações são manter-se bem agasalhado e não ficar muito tempo exposto a um ambiente frio: procurar manter-se hidratado, mesmo se sentir menos sede, para evitar ressecamento de pele e lábios por causa do ar frio; evitar banhos prolongados ou com água muito quente, que provocam ressecamento da pele, e manter ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados, para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias e alérgenos no ambiente.

Apesar da possibilidade de chuva, a Defesa Civil de Atibaia também alerta que a vegetação está seca devido ao período de estiagem, o que aumenta os riscos de incêndios provocados por queimadas, prática ilegal passível de multa e capaz de causar danos não apenas ao meio ambiente, como também à saúde de todos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia