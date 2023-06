Defesa Civil alerta população para frente fria a partir desta sexta-feira (16) em Atibaia

Atenção para o frio nos próximos dias! A Defesa Civil divulgou um alerta de queda acentuada de temperatura, com momentos de frio intenso, entre sexta-feira (16) e domingo (18). Segundo boletim especial meteorológico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, uma massa de ar frio causará queda significativa de temperatura em todas as regiões do Estado de São Paulo e as mínimas na região de Atibaia podem chegar a 6ºC, com sensação térmica de 5ºC.

É importante estar bem agasalhado diante de temperaturas baixas e ventos gelados para manter o corpo aquecido, evitando gripes fortes e resfriados. O aumento de doenças respiratórias na época de frio também sobrecarrega o sistema cardiovascular, por isso agasalhar-se bem e praticar atividades físicas reduzem o risco de infarto.

(Imagem Ilustrativa: Peggychoucair por Pixabay)

A perda de água no corpo humano durante o frio é maior do que se imagina. Beber cerca de 2 litros de água por dia é necessário e obrigatório para evitar que o corpo adoeça por desidratação, todavia, no frio, não há sede como no calor, o que diminui o consumo de água. A hidratação do corpo também contribui contra o ressecamento dos lábios, fator comum em épocas frias, gerando cortes e feridas desconfortáveis.

Atenção também para o banho quente: a água na temperatura máxima retira a oleosidade natural da pele, tornando-a mais ressecada e com aspecto de rigidez. Por último, mas não menos importante, utilizar churrasqueiras como aquecedores é perigoso e pode ocasionar acidentes: tentar se aquecer com churrasqueira em cômodos fechados pode gerar combustão, com alto risco de asfixia e morte!

Seguindo todas essas dicas, a passagem pelo frio pode ser mais tranquila. A Defesa Civil recomenda atenção especial aos grupos vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas em situação de rua e animais. Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia conta com equipes treinadas para ações de prevenção, preparação e resposta a desastres naturais, oferecendo atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108. Vale ressaltar que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social oferece acolhimento para pessoas em situação de rua, portanto é possível ajudar ao se deparar com algum caso entrando em contato com as equipes de abordagem social pelos telefones (11) 4415-2274 ou (11) 4411-8087 (atendimento 24 horas).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia