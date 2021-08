Defesa Civil emite alerta contra aumento das queimadas em Atibaia

Com o tempo seco, o fogo se alastra com mais facilidade, favorecendo a ocorrência de incêndios. Mobilizados nas ações de combate, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Atibaia registraram uma sobrecarga de chamados nos últimos dias, o que levou à emissão de um alerta contra as queimadas. No sábado (7) e na quarta-feira (11), bombeiros militares e civis, Defesa Civil de Atibaia, equipes da Fundação Florestal e brigadistas da SIMBiOSE combateram incêndios florestais na região da Serra do Itapetinga.

Incêndios florestais na região da Serra do Itapetinga (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O maior deles ocorreu na quarta-feira (11), destruindo cerca de 20 hectares na região turística da Trilha Minha Deusa, próximo aos loteamentos Arco-Íris e San Fernando Valley. Desde o último sábado (7), a Defesa Civil também realizou combates a incêndios florestais nas regiões do CTB, Ponte Alta e Maracanã. No dia 25 de julho, outro incêndio já tinha destruído cerca de 13 hectares de vegetação nativa no Morro do Saci, área de preservação ambiental que, além de abrigar espécies ameaçadas de extinção, está inserida parcialmente na bacia do córrego do Onofre, manancial que abastece cerca de 25% da população da cidade.

No mesmo dia em que começou o incêndio no Morro do Saci, a Defesa Civil de Atibaia atendeu a ocorrências de fogo no Maracanã, Palavra da Vida, Estância Parque Atibaia e Estrada dos Pires, chegando a realizar 12 atendimentos desse tipo durante o fim de semana em que ocorreu o incêndio. De acordo com a SIMBiOSE, desde o começo do ano, 55 incêndios foram combatidos na região do Parque Estadual do Itapetinga, Monumento Natural Estadual da Pedra Grande e Parque Natural Municipal da Grota Funda.

Canais de denúncia

Em meio à escalada do número de focos de incêndio na cidade, a Defesa Civil de Atibaia emite alerta contra a utilização indevida do fogo para limpeza de terrenos, queima de lixo e restos de poda. Queimada não limpa, é crime ambiental passível de multa de acordo com a lei municipal nº 4.606, de 11 de julho de 2018.

Para coibir a prática, a Administração Municipal conta com o apoio da população, que pode denunciar pelos canais de atendimento da Ouvidoria Municipal. As denúncias podem ser feitas no site https://atibaia.1doc.com.br/atendimento, pelo aplicativo WhatsApp – enviando uma mensagem para o número (11) 9.5610-4538 ou pelo link https://wa.me/message/JWH4MCM5SKROI1 –, ou ainda pelo aplicativo “1Doc Atendimento”, disponível gratuitamente nas lojas virtuais da Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia