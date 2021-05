Dois ficam feridos após ultraleve fazer pouso de emergência na Fernão Dias

Um ultraleve fez um pouso de emergência na manhã desta sexta-feira (7) na Rodovia Fernão Dias, no trecho de Atibaia (SP). Duas pessoas, que estavam no ultraleve, ficaram levemente feridas. A via não registrava movimento intenso e não houve congestionamento.

O ultraleve já foi retirado da pista (Foto: Divulgação/ PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu às 10h20, no km 41 da pista sentido São Paulo.

Motoristas viram o ultraleve descendo no meio da pista e acionaram a corporação. Ainda não se sabe o que motivou o pouso no local, mas os policiais acreditam que o veículo tenha apresentado problemas enquanto voava e o piloto tomou a decisão de pousar na rodovia por perceber o baixo movimento no tráfego.

O trecho precisou ser interditado por menos de 30 minutos para a retirada do veículo e o atendimento das vítimas. Duas pessoas, que estavam no ultraleve, ficaram levemente feridas com o impacto do pouso. Elas tiveram escoriações e foram socorridas no local.

O ultraleve é uma espécie de pequeno avião, com baixo peso e custo que pode transportar até três pessoas em curtas distâncias. O veículo foi retirado da pista e não houve congestionamento no trecho.

