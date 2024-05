Duelo de Motos que acontece nesta semana em Atibaia contará com pilotos de cinco países

O Duelo de Motos, que acontece nesta semana em Atibaia, terá participação de oito pilotos no total, sendo quatro do Brasil e representantes de Estados Unidos, Chile, Colômbia e México. A competição Motocross Estilo Livre, ou FMX, com apoio da Prefeitura de Atibaia, será disputada pela sexta vez na cidade, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Programação

Nos dias 30 e 31 (quinta e sexta-feira) acontecem os treinos livres, a partir das 14h. No dia 1º (sábado) ocorrem os treinos classificatórios, também a partir das 14h, com transmissão ao vivo do SporTV. No dia 2 (domingo) a grande competição começa às 9h, com transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Evento solidário

Durante o duelo haverá, no Centro de Convenções, pontos de coleta para arrecadação de leite em pó, água e cobertor, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Lista de pilotos

Na relação de estrangeiros estão: o chileno Javier Villegas, bicampeão da prova (2017 e 2022, portanto brigando para manter o título conquistado na última edição); o mexicano Johan Nungaray Rivera, pioneiro e referência da modalidade em seu país; o norte-americano Colby Mathew Gort**;** e o colombiano Esteban Acevedo Sanchez.

Pelo Brasil, os convidados são Gilmar Flores (Joaninha), de Sinop–MT, vice-campeão em 2022; Jonilson Lima (Kiko), de Boa Vista–RO, campeão em 2020; Nicolas Ferreira, de Coxim–MS; Diego Djamdjian, de Bragança Paulista–SP; e Pedro Nougalli, de Ribeirão Preto–SP. Desses, apenas quatro passarão para a final, enquanto o quinto ficará como reserva.

FMX

O Freestyle Motocross – FMX não é corrida e está concentrado apenas na execução de manobras acrobáticas enquanto se salta de moto. O vencedor é escolhido por um grupo de juízes. Os pilotos são pontuados pelo estilo, nível de dificuldade da manobra, melhor uso do percurso e, também, reação dos espectadores, segundo a Confederação Brasileira de Esportes Radicais.

Histórico de títulos nas edições de Atibaia:

2017 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

2019 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2020 – Duelo de Motos em Atibaia – Kiko Silva

2021 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2022 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia