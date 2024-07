Dupla especializada em furto de tacógrafo e painéis de caminhões é presa em Atibaia

Policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior detiveram dois homens envolvidos em furtos de tacógrafos e painéis de caminhões na cidade de Atibaia, na última quarta-feira (17). A ação contou com apoio das equipes de monitoramento do município, que informaram a localização do veículo envolvido nos crimes.

(Foto: Polícia Militar do Estado de São Paulo)

Durante o patrulhamento, os policiais identificaram os criminosos, que foram abordados em seguida e confessaram os furtos.

Dentro do carro em que estavam, a equipe localizou dois painéis de caminhão, um módulo, um tacógrafo e uma chave micha. O proprietário do veículo furtado reconheceu as peças.

Na abordagem, a equipe também constatou que o carro usado por eles tinha sido furtado em 2021 e um dos indivíduos era foragido da Justiça. A dupla foi conduzida ao Distrito Policial e ficou presa.

Fonte: Comunicação Social PMESP