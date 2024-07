Eleições 2024: Atibaia tem mais de 114 mil eleitores aptos a votar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na última sexta-feira (19), estatísticas sobre o eleitorado brasileiro apto a votar nas eleições municipais que acontecem neste ano em todo o país.

(Foto: Tribunal Superior Eleitoral)

No Vale do Paraíba e região bragantina, são 2.232.851 que estão considerados aptos a ir às urnas em outubro. São José dos Campos segue sendo o maior colégio eleitoral da região, com 536.901 eleitores.

Além de São José dos Campos, outras seis cidades da região têm um eleitorado superior a 100 mil pessoas. São elas: Taubaté (242.885), Jacareí (169.286), Bragança Paulista (129.301), Pindamonhangaba (117.944), Atibaia (114.880) e Caraguatatuba (103.619).

Veja as 10 cidades da região com mais eleitores:

São José dos Campos: 536.901 Taubaté: 242.885 Jacareí: 169.286 Bragança Paulista: 129.301 Pindamonhangaba: 117.944 Atibaia: 114.880 Caraguatatuba: 103.619 Guaratinguetá: 90.907 Ubatuba: 76.188 Caçapava: 72.063

De acordo com o levantamento feito pelo g1, o maior público é o feminino na região, com 1.169.585 eleitores (52,38%). Outros 1.063.033 eleitores são do sexo masculino (47,61%) e 233 (0,01%) não informaram.

A faixa etária com mais eleitores na região é a de 45 a 49 anos de idade. Segundo o TSE, na região, 595.613 eleitores aptos têm essa idade — número que representa 26,67% do total do eleitorado na região.

O principal nível de escolaridade dos eleitores é o Ensino Médio completo. Segundo o levantamento, 825.985 eleitores aptos na região concluíram o Ensino Médio.

Ainda de acordo com o TSE, 694 eleitores com nome social estão aptos a votar em toda a região, sendo o maior número registrado em São José dos Campos: 167.

Fonte: G1.globo.com