Eleições 2024 em Atibaia (SP): veja os candidatos a prefeito

Atibaia tem 5 candidatos a prefeito e 221 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).

Prefeitura de Atibaia (Foto: Alesp)

Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:24 de segunda-feira (19).

As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.

Veja quem são os candidatos a prefeito em Atibaia:

Nome do candidato – Partido – Número de urna – Situação

BETO TRÍCOLI – PV – 43 – Concorrendo

DANIEL MARTINI – PL – 22 – Concorrendo

EMIL ONO – PP – 11 – Concorrendo

LUCAS FRIES – PSOL – 50 – Concorrendo

SAULO PEDROSO – PSD – 55 – Concorrendo

Veja quem são os candidatos a vereador em Atibaia

Nome do candidato – Partido – Número de urna – Situação

PROFESSORA DENIZE PP 11234 Concorrendo

ADEMILSON MILITÃO PSB 40000 Concorrendo

ADRIANO BEDORE PSDB 45450 Concorrendo

ADRIANO CONRADO VERONEZI PRD 25500 Concorrendo

ADRIANO SILVA RADIALISTA PRD 25123 Concorrendo

AGNALDO OLIVEIRA AGIR 36037 Concorrendo

AKIO MATSUDA PP 11567 Concorrendo

ALEMÃO PL 22123 Concorrendo

ALEX CARDOSO CIDADANIA 23456 Concorrendo

ALEXANDRE SOUZA PRD 25555 Concorrendo

ANA BORGHI MDB 15555 Concorrendo

ANDRE DEVECCHI PSB 40100 Concorrendo

ANDRÉA DEA MDB 15015 Concorrendo

ANDRESSA LUPIANHES PSDB 45631 Concorrendo

ANTONIO DA SAÚDE PMB 35200 Concorrendo

ARIEL DE JESUS DC 27000 Concorrendo

BARTOLO JUNIOR PSDB 45123 Concorrendo

BATISTA DO GÁS MOBILIZA 33555 Concorrendo

BIANCA CHISTER PODE 20777 Concorrendo

BOTTINI PP 11999 Concorrendo

BROLL JHOLL UNIÃO 44111 Concorrendo

BRUNÃO SALLES PODE 20555 Concorrendo

BRUNO DO PESQUEIRO AVANTE 70123 Concorrendo

BRUNO EQUILIBRIUM PODE 20123 Concorrendo

BUCA AVANTE 70777 Concorrendo

CAMILA VALIM PDT 12222 Concorrendo

CAPITÃO CARDINALLI PL 22022 Concorrendo

CARLÃO DA ACADEMIA PODE 20333 Concorrendo

CARLÃOZINHO DO PORTÃO DC 27433 Concorrendo

CARLINHOS DO PORTÃO MDB 15678 Concorrendo

CASSIA NASCIMENTO AGIR 36006 Concorrendo

CASSIA REDIVO PSOL 50750 Concorrendo

CATIANE ALMEIDA PSB 40001 Concorrendo

CÉLIO BATATA PODE 20200 Concorrendo

CÉLIO FELICIO SOLIDARIEDADE 77888 Concorrendo

CELSO OLIVEIRA PODE 20100 Concorrendo

CÉZAR DA BICICLETARIA PDT 12227 Concorrendo

CHICÃO DO BUSÃO SOLIDARIEDADE 77702 Concorrendo

CHICO BERALDO PSOL 50288 Concorrendo

CÍCERA LIMA PP 11121 Concorrendo

CLAUDIA SILVA UNIÃO 44023 Concorrendo

CLAUDIO ASSIS DC 27284 Concorrendo

CLAUDIO CRUZ PDT 12488 Concorrendo

CLAUDIO ROGÉRIO DC 27123 Concorrendo

CLÉIA BOMBEIRA PODE 20124 Concorrendo

COLETIVO ANIMAL REPUBLICANOS 10777 Concorrendo

CORONEL IKEDA PL 22190 Concorrendo

CRISTOPHER CORREIA AGIR 36016 Concorrendo

DANI DO BIRA PL 22300 Concorrendo

DEBORA CRISTINA UNIÃO 44013 Concorrendo

DEGANI MOBILIZA 33000 Concorrendo

DEH BONNY AGIR 36777 Concorrendo

DEREK BONJARDIM PL 22222 Concorrendo

DIKA DO MARACANÃ SOLIDARIEDADE 77695 Concorrendo

DIRETORA REGINA CAMARGO PSD 55789 Concorrendo

DIRETORA SANDRA PSD 55555 Concorrendo

DR CLÉBER GERAGE PRD 25190 Concorrendo

DR EDISON BENTO LEITE UNIÃO 44222 Concorrendo

DR ELIAS ASSAD MOBILIZA 33377 Concorrendo

DR MARCOS MOURA PSDB 45678 Concorrendo

DR PAULO VERGARI REPUBLICANOS 10999 Concorrendo

DR. DENIG PL 22000 Concorrendo

DRA DEBORA VITALE MOBILIZA 33223 Concorrendo

DU SIMÃO PL 22777 Concorrendo

EDA DO DEPÓSITO PDT 12888 Concorrendo

EDIE MATOS PSOL 50013 Concorrendo

EDSON CINTRA CONTADOR PDT 12300 Concorrendo

EDUARDO DO IMPERIAL DC 27167 Concorrendo

ÉLCIO MARADONA PT 13456 Concorrendo

ELEN NEGRI SOLIDARIEDADE 77333 Concorrendo

ERICK MANTOVANI AGIR 36190 Concorrendo

ERICKSON PSD 55007 Concorrendo

ÉRIKA OLIVEIRA PODE 20024 Concorrendo

EVANDRO DO ESPORTE PODE 20222 Concorrendo

FÁBIA SANTA ROSA PL 22122 Concorrendo

FABINHO DU CORTE PDT 12020 Concorrendo

FELÍCIO PP 11222 Concorrendo

FELIPE BOLETTI PMB 35555 Concorrendo

FELIPE LEON PMB 35355 Concorrendo

FERNANDO CONTI SOLIDARIEDADE 77477 Concorrendo

FERNANDO DA SAÚDE SOLIDARIEDADE 77777 Concorrendo

FERNANDO SOUZA FEFÊ PSB 40123 Concorrendo

GERALDO SOARES REPUBLICANOS 10111 Concorrendo

GILMAR DE MORAES PRD 25025 Concorrendo

GISELE DA BANCADA FEMINISTA PSOL 50900 Concorrendo

GRACILIANO MORAES AVANTE 70333 Concorrendo

GUSTAVO MARTINEZ PRD 25125 Concorrendo

GUSTAVO MILFONT PP 11456 Concorrendo

HELTON BRUTUS AVANTE 70456 Concorrendo

ISAAH SOARES PDT 12555 Concorrendo

ISAIAS DIAS PROTETOR ANIMAL PDT 12345 Concorrendo

IVETE LOURENÇO LEANO REPUBLICANOS 10555 Concorrendo

JEFFERSON TENÓRIO MOBILIZA 33451 Concorrendo

JESSICA DA DANP REPUBLICANOS 10377 Concorrendo

JESSICA ESTEVÃO PSB 40444 Concorrendo

JOAO BARBEIRO UNIÃO 44124 Concorrendo

JOÃO CASSALHO PDT 12017 Concorrendo

JORGE LUACAR PRD 25070 Concorrendo

JORGE SANCHES MDB 15111 Concorrendo

JULIANA FUMANI PP 11022 Concorrendo

JULIO CUBA PSD 55123 Concorrendo

JULIO MENDES MDB 15123 Concorrendo

JUNINHO DO HOT DOG PL 22118 Concorrendo

JUNIOR DA VAN SOLIDARIEDADE 77007 Concorrendo

JUNIOR FRANÇA PMB 35222 Concorrendo

KAKA MURARI PMB 35000 Concorrendo

KELLY COMPLEXO DO IDOSO AVANTE 70288 Concorrendo

KELLY SALES PL 22333 Concorrendo

LAENES SOLIDARIEDADE 77321 Concorrendo

LAERTE MONTOYA PV 43444 Concorrendo

LAÍS CARNEIRO PSB 40369 Concorrendo

LEDA PORTO COLETIVO JUNTAS PT 13108 Concorrendo

LÉIA AGORA É QUE SÃO ÉLAS PV 43111 Concorrendo

LENILSON PMB 35100 Concorrendo

LETÍCIA CATALANO PL 22444 Concorrendo

LIS MACEDO AVANTE 70100 Concorrendo

LITINHA CIDADANIA 23333 Concorrendo

LUCAS CARDOSO PSB 40333 Concorrendo

LUCAS GARCIA PL 22200 Concorrendo

LUCIANA DA HABITAÇÃO MOBILIZA 33440 Concorrendo

LUCIANO PALESE UNIÃO 44220 Concorrendo

LUIS FERNANDO DA MARIA ALVIM MDB 15500 Concorrendo

LUIZA DI MATTEO AGIR 36099 Concorrendo

MARA RUSSOMANNO REPUBLICANOS 10010 Concorrendo

MARCÃO PSDB 45000 Concorrendo

MARCÃO CORREDOR DC 27333 Concorrendo

MARCELO CACERES REPUBLICANOS 10007 Concorrendo

MARCELO FRANK MOBILIZA 33333 Concorrendo

MARCELO FREITAS PSB 40015 Concorrendo

MARCIO OLIVEIRA AGIR 36360 Concorrendo

MARCOS BAHIA PSOL 50117 Concorrendo

MARCOS LOBO AVANTE 70888 Concorrendo

MARCOS MELO MDB 15700 Concorrendo

MARIA HELENA DC 27377 Concorrendo

MARILENE DO PORTÃO PSD 55280 Concorrendo

MIRO DO GÁS MDB 15184 Concorrendo

NEIA COSTA PSOL 50000 Concorrendo

NELSON DOS SEGUROS PDT 12777 Concorrendo

NEZÃO DO PORTÃO CIDADANIA 23123 Concorrendo

NINA DC 27131 Concorrendo

NORMA CARVALHO PRD 25777 Concorrendo

OTAVIO DE LIMA – TAVINHO AVANTE 70120 Concorrendo

PAMELA RUBIO DC 27777 Concorrendo

PASTORA CLAUCÉLIA DC 27456 Concorrendo

PATY ESCALDA PSDB 45045 Concorrendo

PAULINHO GIRASSOL PRD 25333 Concorrendo

PAULINHO SHINTANI UNIÃO 44022 Concorrendo

PAULO ALEXANDRINO AGIR 36036 Concorrendo

PI DO JUDÔ PSD 55777 Concorrendo

PROF ELAINE GIRALDI AGIR 36221 Concorrendo

PROF MARCELO COLETIVO AÇÃO PV 43123 Concorrendo

PROF VALMARA CAMARGO PRD 25321 Concorrendo

PROF. RONILCE CHAGAS MDB 15789 Concorrendo

PROFESSOR ADILSON PSB 40212 Concorrendo

PROFESSOR ANDERSON MOBILIZA 33033 Concorrendo

PROFESSOR PAULO JESUS PSB 40777 Concorrendo

PROFESSOR TIAGO MENTA PSB 40040 Concorrendo

PROFESSORA CINTIA COSTA PSOL 50123 Concorrendo

PROFESSORA ERIKA FREITAS LOIRA PP 11123 Concorrendo

PROFESSORA LOIVA UNIÃO 44123 Concorrendo

PROFESSORA LUCIANA POLYDORO PP 11000 Concorrendo

PROFESSORA LUCIMARA SOLIDARIEDADE 77577 Concorrendo

PROFESSORA MAYUMI INUI PP 11010 Concorrendo

PROFESSORA SILVIA ESPÓSITO PODE 20444 Concorrendo

PROFETA VERDE PSOL 50420 Concorrendo

RAILDO SANTOS UNIÃO 44244 Concorrendo

RAMIRO DO SOCIAL PP 11111 Concorrendo

RAY SIMON PSD 55120 Concorrendo

REGINALDO PASTOR PSDB 45222 Concorrendo

REGINALDO RAMOS PSD 55000 Concorrendo

REGIS SANTOS SOLIDARIEDADE 77123 Concorrendo

REINALDO SOUIED UNIÃO 44445 Concorrendo

RENATA SÍNDICA MOBILIZA 33777 Concorrendo

RENILDA PMB 35335 Concorrendo

REYZA NAGAMATSU UNIÃO 44333 Concorrendo

RITA ALVES MOBILIZA 33699 Concorrendo

ROBERTO ALVESMAQ REPUBLICANOS 10500 Concorrendo

ROBSON BOMBEIRO REPUBLICANOS 10193 Concorrendo

RODOLFO REZENDE AGIR 36200 Concorrendo

ROGERIO HARLEY PMB 35333 Concorrendo

ROGERIO ITA MDB 15777 Concorrendo

RONALDO CABELEIREIRO AVANTE 70300 Concorrendo

ROSA DO CAADE PP 11333 Concorrendo

ROSA GUSMÃO PRD 25222 Concorrendo

ROSANGELA VILELA PRD 25019 Concorrendo

RUI DA CULTURA PSD 55111 Concorrendo

SAIMON PEDROSO REPUBLICANOS 10000 Concorrendo

SANDALA PATRICIA PSDB 45025 Concorrendo

SANDRA DO JERONIMO SOLIDARIEDADE 77555 Concorrendo

SARAH BERNARDINO PODE 20020 Concorrendo

SAULO FREITAS AGIR 36123 Concorrendo

SHEILA PROTETORA ANIMAL PMB 35888 Concorrendo

SHIRLEY NAKAMICHI PV 43180 Concorrendo

SIDNEI GUERREIRO REPUBLICANOS 10123 Concorrendo

SIMÃO CABELEIREIRO PDT 12121 Concorrendo

SKALABRYNNY SULFERYNNO PT 13613 Concorrendo

SON MDB 15222 Concorrendo

TARCÍSIO FERNANDES PMB 35777 Concorrendo

THAINARA CARMO PMB 35255 Concorrendo

THAIS DE CÁSSIA MDB 15000 Concorrendo

THAISA PMB 35123 Concorrendo

THIAGO DUTRA DC 27100 Concorrendo

THIAGO OLIVEIRA DEFESA CIVIL PV 43199 Concorrendo

TIA GE DO CAETETUBA PSB 40120 Concorrendo

TIAGO DEDEL PSD 55333 Concorrendo

TIÃOZINHO DA FARMÁCIA MOBILIZA 33123 Concorrendo

TUIM AMORIM SOLIDARIEDADE 77111 Concorrendo

VANDO ALBUQUERQUE DC 27102 Concorrendo

VANESSA PROFETA PDT 12120 Concorrendo

VANESSA SANTOS PV 43300 Concorrendo

VASQUINHO PSD 55055 Concorrendo

VERA GCM PSD 55153 Concorrendo

VITOR CARVALHO DA TEIA PV 43433 Concorrendo

WANDERLEY ALEMÃO AGIR 36100 Concorrendo

WILLIAM VIEIRA PT 13123 Concorrendo

XUXA AVANTE 70070 Concorrendo

YAGO MELO UNIÃO 44113 Concorrendo

YATIYO INUI TIA RUTH AVANTE 70001 Concorrendo

ZÉ LOVE BARBEIRO AVANTE 70006 Concorrendo

ZÉ MACHADO PSDB 45633 Concorrendo

ZICO TAPECEIRO REPUBLICANOS 10100 Concorrendo

São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.

Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.

Fonte: G1.globo.com