Equipes de fiscalização da Prefeitura vistoriam dezenas de estabelecimentos em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia segue promovendo intensa fiscalização na cidade com o objetivo de evitar a disseminação da Covid-19. As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Vigilância Sanitária (Saúde) e da Guarda Civil Municipal (Segurança Pública) rotineiramente realizam vistorias em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e espaços públicos, sobretudo em pontos de maior concentração de pessoas em Atibaia. O Poder Executivo reforça que é essencial que a população faça a sua parte cumprindo as medidas de prevenção em vigor atualmente, não aglomerando e denunciando quando verificar alguma irregularidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No último final de semana o plantão fiscal da Sedec registrou um total de 142 ações efetuadas, sendo: 68 estabelecimentos vistoriados; 57 denúncias atendidas após contato via WhatsApp “Atibaia Contra Aglomeração”; quatro denúncias atendidas após contato via Ouvidoria Geral do Município; 12 orientações e informações prestadas quanto à legislação municipal; e ainda um auto de infração e multa lavrado.

Já no plantão fiscal da Vigilância Sanitária houve novas rondas pela cidade, principalmente na região central, bairros e regiões da Lucas e do Pouso de Voo Livre. De acordo com a Vigilância Sanitária, após a flexibilização das exigências em Atibaia a maioria dos estabelecimentos vistoriados tem atendido às medidas preventivas contra a Covid-19 estipuladas em decreto municipal.

Outra ação importante que vem sendo realizada pela Vigilância Sanitária é a investigação de possíveis surtos de Covid-19 em estabelecimentos comerciais e industriais, a exemplo das inspeções realizadas em duas padarias na última semana. Além disso, foram realizadas ações de orientação para estabelecimentos que desenvolvem atividades de promoção de eventos e solicitaram apoio da fiscalização para a retomada segura de suas atividades.

Em conjunto com a Polícia Militar (por meio do Convênio da Atividade Delegada), a Guarda Civil Municipal dá continuidade às operações contra aglomerações pela cidade, com foco especial na área do Pouso de Voo Livre, que aos finais de semana costuma receber grande movimentação de pessoas.

Desde abril está em funcionamento na cidade o canal “Atibaia Contra Aglomeração”, exclusivo para uso na plataforma WhatsApp (por meio de mensagens, pois a central não aceita telefonemas), pelo número (11) 9.9860-9132 – específico para a questão da Covid-19, com recebimento de denúncias ligadas à concentração de pessoas tanto em espaços públicos, como praças, parques e áreas de esportes e lazer, quanto em espaços particulares (propriedades privadas). Vale lembrar que as denúncias também podem ser feitas pelo Programa Atibaia Sem Papel (Ouvidoria e Protocolos).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia