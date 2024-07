“Espaço Cultural Casa do Samba” é inaugurado em Atibaia

A Prefeitura, em parceria com a UESA (União das Escolas de Samba de Atibaia), realizou a inauguração oficial do “Espaço Cultural Casa do Samba”, situado na Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 1186. O local será destinado à celebração e promoção da cultura do samba, enriquecendo o cenário cultural da cidade e revitalizando o Carnaval de Rua local.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Obras

Com uma área de 364,20m², o local passou por uma completa reforma que incluiu modernas instalações e áreas de acessibilidade. Foram construídos uma sala de gerência, cozinha completa, área de atendimento, salão principal com palco, além de melhorias como troca de piso e pintura geral.

A obra, que seguiu rigorosos padrões de qualidade e normas técnicas, abrangeu desde a impermeabilização das fundações até a instalação elétrica e hidráulica, garantindo segurança e conforto aos visitantes. Detalhes como paredes de alvenaria, revestimentos em cerâmica e acabamentos em granito foram cuidadosamente planejados para combinar funcionalidade e estética.

Inauguração

A inauguração do espaço foi marcada por muita alegria e emoção. Relembrando os bons tempos do carnaval de rua em Atibaia, escolas de samba como Independência, Fiel Atibaia, Mocidade da Vila e os blocos 60+ e Malandragem do Samba fizeram a alegria dos foliões presentes no evento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia