Estão abertas as inscrições para o Programa Cozinha Sustentável em Atibaia

Estão abertas a partir desta segunda-feira (22) as inscrições para o Programa Cozinha Sustentável. Os encontros acontecem na última terça-feira de cada mês, divididos em duas turmas, uma no período da manhã com inicio as 9h e outra no período da tarde, com inicio as 13h.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no Núcleo de Inclusão Produtiva, localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 265, Jardim Cerejeiras, ou pelo WhatsApp (11) 97443-8930.

Lembrando que para se inscrever no programa é necessário ser residente no município, ter idade igual ou superior a 18 anos, além disso, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), possuem preferência no momento da inscrição, vale ressaltar que as vagas são limitadas.

Confira abaixo a programação completa das oficinas:

Julho – 30/07

Manhã: Comidas Mexicanas

Tarde: Saladas

Agosto – 27/08

Manhã: Cupcake

Tarde: Bolo de pote sem ultraprocessados

Setembro – 24/09

Manhã: Empanadas

Tarde: Tortas

Outubro – 29/10

Manhã: Esfiha

Tarde: Antepastos

Novembro – 26/11

Manhã: Pães

Tarde: Lanches

Dezembro – 17/12

Manhã: Nhoque

Tarde: Ceia de Natal

Confira abaixo as datas da abertura das inscrições:

Agosto: 19/08

Setembro: 16/09

Outubro: 21/10

Novembro: 18/11

Dezembro: 09/12

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia

