Feira do Empreendedor 2021 está com inscrições abertas

De 23 a 27 de outubro será realizada a Feira do Empreendedor 2021, com uma programação diversificada e oportunidade de negócios, totalmente gratuita e 100% on-line. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br .

Neste ano, a Feira do Empreendedor terá novidade: o evento on-line será realizado em uma plataforma exclusiva, a Sebrae Experience, de fácil navegação. E até o dia 12/11 esse espaço continuará disponível para entrar em contato com expositores, realizar consultorias com o Sebrae, além de fazer novos negócios e rever palestras e atrações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia