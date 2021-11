Festival de Comidas de Feira de Atibaia acontece neste fim de semana

A Associação dos Feirantes de Atibaia (AFAT) e a Prefeitura da Estância de Atibaia promovem no próximo fim de semana (13 e 14 de novembro), o FECOMFEI – Festival de Comidas de Feira de Atibaia. Com entrada gratuita, o evento acontecerá das 16h às 23h e reunirá no estacionamento do Centro de Convenções (Al. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thaís) dezenas de barracas de comida, concentrando em um só lugar as variadas delícias gastronômicas normalmente espalhadas pelas feiras livres que acontecem semanalmente na cidade, além de muita música, atrações culturais e diversão para todas as idades.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Realizada em 2019, a primeira edição do festival foi um sucesso, trazendo a diversidade gastronômica das feiras misturada a apresentações musicais com cantores e bandas locais, área kids para diversão das crianças, atividades culturais, esportivas e, no encerramento, apresentação da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, que homenageou Atibaia no grupo especial do Carnaval 2020 de São Paulo. Devido à pandemia de Covid-19, a segunda edição não pôde acontecer no ano passado, mas a festa de 2021 promete repetir o êxito da primeira edição.

Historicamente, as feiras livres ocupam espaço fundamental no cotidiano dos municípios. Fortes pontos de comércio, elas também são lugares de socialização e fortalecimento da identidade local, sendo consideradas tradições culturais e pontos turísticos nas cidades de todo o Brasil. Em Atibaia são 16 feiras, entre convencionais, noturnas, de artesanato e de flores e plantas, realizadas de terça a domingo, em diversas regiões. Além do potencial turístico e gastronômico, elas ainda contribuem com a geração de empregos e o crescimento da economia: são mais de 500 empregos diretos, segundo estimativa da AFAT.

Roteiro das feiras de Atibaia

As feiras livres tradicionais acontecem das 6h às 13h nos bairros e seguem o seguinte roteiro: terça na praça Brasília, no Alvinópolis, quinta no pátio do Mercado Municipal e no bairro do Portão, sexta na Rua Santa Clara, sábado no Alvinópolis (próximo à Igreja Cristo Rei) e no Jardim Imperial, perto do terminal de ônibus. No domingo, tem feira no pátio do Mercado Municipal, na Rua Alcebíades Chicaroni (Alvinópolis), no Jardim Cerejeiras, no Tanque e, a mais nova feira livre da cidade, em frente ao Conjunto Residencial Jerônimo de Camargo III. Às sextas, no Sindicato dos Servidores Municipais, também tem uma feira de produtos orgânicos.

E no período das 17h às 22h, ainda temos as feiras noturnas – no estacionamento do Centro de Convenções às quartas e no Centro Comunitário do Itapetinga às sextas – e duas feiras especiais: a Feira de Artes e Artesanato, no Balneário Municipal, e a Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural, na praça Santa Helena. Ambas são realizadas aos sábados, 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia