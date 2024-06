FMX: Javier Villegas conquista o tricampeonato no Duelo de Motos em Atibaia

O domingo (2) foi de muito esporte radical em Atibaia, São Paulo. A cidade do interior paulista recebeu mais uma edição do Desafio de Motocross Estilo Livre, ou FMX Internacional, e o público presente na arena vibrou com as incríveis manobras dos pilotos voadores. O chileno Javier Villegas deu mais um show e conquistou o tricampeonato do duelo de motos, já que também foi campeão em 2017 e 2022.

Javier Villegas FMX (Foto: Reprodução)

Oito pilotos brasileiros e estrangeiros participaram desta edição do Desafio de Motocross Estilo Livre, que foi composto de duas voltas para os atletas se apresentarem em 40 segundos, além de dois combos de duas manobras. A classificação final foi baseada na nota composta pela melhor volta mais a soma das notas nas duas manobras.

O colombiano Estaban Sanchez, de 28 anos, deu início ao Duelo de Motos, mas não chegou a completar o desafio pois caiu na primeira manobra e não voltou para a segunda. O brasileiro Joaninha, de 43 anos, um dos pioneiros da modalidade no país, também sofreu uma queda logo na primeira volta e deslocou o ombro, impedindo sua continuidade no desafio em Atibaia.

Mas, desde a primeira volta, Javier Villegas – pioneiro no motocross estilo livre na América do Sul -, o norte-americano Colby Gort, de 28 anos, e o brasileiro Nicolas Ferreira, também de 28 anos, dispararam na pontuação e protagonizaram uma emocionante disputa.

Porém, a experiência de Javier Villegas, que ainda deu um show de simpatia e interação com o público presente, fez a diferença com manobras únicas e extremamente técnicas para levar o tricampeonato com a pontuação total de 181,17 (88,50 na volta 2 + 92,67 + 77,67).

Com 172,42 na classificação final, Colby Gort ficou com a segunda colocação, já que somou 83,75 na volta 2, 85,33 na manobra 1 e 88,67 na manobra 2. O pódio em Atibaia ficou completo com o brasileiro Nicolas Ferreira, que somou um total de 166 pontos, após o 78 na volta 2, 88 na manobra 1 e 48 na manobra 2.

Veja a classificação final do Desafio de FMX:

1) Javier Villegas (Chile) – 181,17 pontos

2) Colby Gort (EUA) – 172,42 pontos

3) Nicolas Ferreira (Brasil) – 166 pontos

4) Johan Nungaray (México) – 136,58 pontos

5) Kiko Lima (Brasil) – 104,67 pontos

6) Pedro Nougalli (Brasil) – 99,83 pontos

7) Esteban Sanchez (Colômbia) – 92,92 pontos

8) Joaninha (Brasil) – 24,25 pontos

Fonte: Ge.globo.com